«Если окажется, что у Кита есть отношения с другой женщиной, для Николь это будет настоящим унижением. Она делала все возможное, чтобы оставаться молодой и в форме. Не только ради экранных ролей, но и ради Кита. Она постоянно донимала его вопросами — все ли еще она горяча, и, похоже, ему это надоело», — рассказала подруга актрисы изданию Mirror.