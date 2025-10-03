На днях появились новости о расставании Николь Кидман с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Многие не понимают, что стало причиной разрыва одной из образцовых пар. Некоторые предполагают, что разлад в семье произошел из-за измены. По слухам, Урбан увлекся 25-летней гитаристкой из своей группы.
Инсайдеры рассказали, что подобные новости раздосадовали звезду фильма «Плохая девочка». Они отметили, что 58-летняя актриса всегда беспокоилась о своей внешности и старалась выглядеть лучше не только для работы, но и ради мужа.
«Если окажется, что у Кита есть отношения с другой женщиной, для Николь это будет настоящим унижением. Она делала все возможное, чтобы оставаться молодой и в форме. Не только ради экранных ролей, но и ради Кита. Она постоянно донимала его вопросами — все ли еще она горяча, и, похоже, ему это надоело», — рассказала подруга актрисы изданию Mirror.
Как сообщают западные СМИ, именно Урбан стал инициатором развода. Кидман старалась сохранить семью, но у нее ничего не получилось. В последнее время супруги вообще редко виделись: музыкант гастролировал с новым туром, а актриса была на съемках.
Недавно появились новости, что Урбан закрутил роман с 25-летней гитаристкой Мэгги. В сети появились видео, записанные на недавнем концерте Урбана. В песне The Fighter, которую музыкант посвятил жене, немного изменился текст.
Урбан заменил оригинальную строчку «Когда они попытаются добраться до тебя, детка, я буду твоим бойцом» на новую: «Когда они попытаются добраться до тебя, Мэгги, я буду твоим гитаристом».
Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. У них две дочери — 17-летняя Сандэй и 14-летняя Фейт.