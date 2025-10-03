Голливудская карьера Эмили Блант не впечатляет ее детей

Эмили Блант появилась в шоу Jimmy Kimmel Live! в среду, 1 октября. В беседе с ведущим она рассказала, что ее дочери, 11-летняя Хейзел и 9-летняя Вайолет, часто бывают вместе с ней за кулисами и подбадривают ее. Киммел, у которого есть 11-летняя дочь Джейн и 8-летний сын Билли от второй жены, Молли Макнерни, а также взрослые наследники, 34-летняя Кэти и 32-летний Кевин, рассказал, что двое его младших детей также иногда присутствуют на его шоу.
«Как думаешь, наши дети понимают, насколько им веселее, когда мы приводим их к себе на работу, нежели нам, когда мы ходили на работу к нашим родителям?», — спросила Эмили Киммела. И добавила: «Мой отец зарабатывал на жизнь защитой преступников, и я часто ходила и наблюдала за ним во время работы, что было довольно необычно». Телеведущий и актриса сошлись на том, что сейчас детей звезд мало что может по-настоящему поразить.
«На днях я участвовала в фотосессии, и это было для обложки журнала. Я была в восторге от этого. И я провела целый день в обществе разных людей, которые говорили: “О, боже мой. Такая страстная. Ты так хорошо выглядишь. Ты просто великолепна, Эмили”. И потом я вернулась домой все еще накрашенная после фотосессии, и моя старшая дочь Хейзел воскликнула: “Фу”», — рассказала Эмили. Киммел добавил, что на его детей также абсолютно ничто из его работы не производит впечатления.
