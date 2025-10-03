Голливудская карьера Эмили Блант не впечатляет ее детей

«На днях я участвовала в фотосессии, и это было для обложки журнала. Я была в восторге от этого. И я провела целый день в обществе разных людей, которые говорили: “О, боже мой. Такая страстная. Ты так хорошо выглядишь. Ты просто великолепна, Эмили”. И потом я вернулась домой все еще накрашенная после фотосессии, и моя старшая дочь Хейзел воскликнула: “Фу”», — рассказала Эмили. Киммел добавил, что на его детей также абсолютно ничто из его работы не производит впечатления.