Памела Андерсон недавно сменила имидж. 58-летняя актриса сделала новую стрижку с челкой и перекрасилась в медно-рыжий цвет. Накануне звезда «Спасателей Малибу» посетила показ Mugler, который прошел в рамках Недели моды в Париже.
На мероприятие Андерсон пришла в черном платье длины миди с воротником, драпировками и объемными плечами. Свои волосы она уложила в высокую прическу с небрежными локонами и сделала нежный макияж.
Российские поклонники считают, что в таком образе голливудская актриса очень похожа на Людмилу Гурченко.
«Какая вы красивая», «Гурченко?», «Людк, а Людк? Тьфу, деревня», «Одно лицо с Гурченко, как я раньше не замечала?» — писали русские пользователи сети.
Стилист Джон Ноллет признался, что актриса сменила имидж ради новой роли. Она сыграет в фильме «Любовь — не ответ».
По словам Ноллета, Андерсон хотела, чтобы ее новый стиль напоминал образы французских актрис: таких, как Биби Андерсон и Лив Ульман, а также шведской актрисы Гуннель Линдблом.
Ранее Памела Андерсон вышла в свет в платье-бюстье с разрезом.