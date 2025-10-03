Ричмонд
Памелу Андерсон в новом имидже сравнили с Людмилой Гурченко

Голливудская актриса сделала новую стрижку и перекрасилась в рыжий

Памела Андерсон недавно сменила имидж. 58-летняя актриса сделала новую стрижку с челкой и перекрасилась в медно-рыжий цвет. Накануне звезда «Спасателей Малибу» посетила показ Mugler, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Памела Андерсон, фото: соцсети
Памела Андерсон, фото: соцсети
Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

На мероприятие Андерсон пришла в черном платье длины миди с воротником, драпировками и объемными плечами. Свои волосы она уложила в высокую прическу с небрежными локонами и сделала нежный макияж.

Российские поклонники считают, что в таком образе голливудская актриса очень похожа на Людмилу Гурченко.

Людмила Гурченко
Людмила ГурченкоИсточник: Legion-Media.ru

«Какая вы красивая», «Гурченко?», «Людк, а Людк? Тьфу, деревня», «Одно лицо с Гурченко, как я раньше не замечала?» — писали русские пользователи сети.

Стилист Джон Ноллет признался, что актриса сменила имидж ради новой роли. Она сыграет в фильме «Любовь — не ответ».

Памела Андерсон, фото: соцсети
Памела Андерсон, фото: соцсети

По словам Ноллета, Андерсон хотела, чтобы ее новый стиль напоминал образы французских актрис: таких, как Биби Андерсон и Лив Ульман, а также шведской актрисы Гуннель Линдблом.

Ранее Памела Андерсон вышла в свет в платье-бюстье с разрезом. 