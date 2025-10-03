Ричмонд
Актриса Мария Болтнева опубликовала фото с 13-летним сыном
Звезда «Глухаря» показала одного из своих сыновей-тройняшек: "У Андрея день с мамой"

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева одного из своих сыновей-тройняшек. Актриса рассказала, что старается отдельно проводить время с каждым ребенком. 13-летний Андрей выбрал поход с матерью в лес за грибами. Знаменитость поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с их прогулки. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«У Андрея сегодня день с мамой, и он выбрал поехать в лес. Подмосковный грибник Андрюша. Повелитель сыроежек вышел на лесную тропу», — отметила артистка.

Болтнева стала многодетной матерью в 28 лет. Звезда рассказывала в личном блоге, что ей было очень тяжело вынашивать мальчиков, и потом она с трудом управлялась с младенцами, хотя у нее была помощь.

С отцом сыновей актером Георгием Лежавой звезда познакомилась в 2010 году на премьере своего режиссерского дебюта «Маниакальные проявления мисс Изольды К.». Пара давно рассталась, но артисты вместе продолжают воспитывать детей. По словам Болтневой, экс-супруг активно участвует в жизни Андрея, Тимофея и Платона, как адекватный мужчина, который не уклоняется от ответственности.

Ранее Мария Болтнева показала фигуру в бикини.