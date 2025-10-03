Ричмонд
Звезда «Восьмидесятых» показала сына от гитариста Uma2rman

Актриса Наталья Земцова поделилась редкими кадрами с сыном от Сергея Кристовского

Российская актриса Наталья Земцова показала сына от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Звезда сериала «Восьмидесятые» сняла 11-летнего Ивана, пока ему делали стрижку, и поделилась редкими кадрами с мальчиком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Российская актриса показала сына от гитариста Uma2rman Кристовского
Российская актриса показала сына от гитариста Uma2rman КристовскогоИсточник: Газета.Ru

«Тот самый краш, из-за которого твоя дочка будет прогуливать уроки», — отметила артистка.

Знаменитость в 2022 году призналась, что развелась с музыкантом, подчеркнув, что брак рухнул из-за ее профессии. По мнению звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с каждым годом только усиливалось.

Земцова подчеркивала, что сохранила с гитаристом дружеские отношения ради ребенка и никогда не препятствовала общению сына с отцом. Но, по словам актрисы, их разобщению способствует новая супруга Кристовского, которая блокирует ее номер в телефоне у музыканта. Артистка публично высмеивала такое поведение женщины.

Звезда недавно призналась в интервью, что решила подарить сыну на 18-летие курс психотерапии. По словам актрисы, ее не учили быть правильной матерью, и она считает себя странным родителем.

Ранее Наталья Земцова сменила имидж.