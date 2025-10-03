Звезда «Восьмидесятых» показала сына от гитариста Uma2rman

Знаменитость в 2022 году призналась, что развелась с музыкантом, подчеркнув, что брак рухнул из-за ее профессии. По мнению звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с каждым годом только усиливалось.