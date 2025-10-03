Актер из «Склифосовского» Яков Левда получил три года колонии

В Нагатинском районном суде Москвы был оглашен вердикт в отношении актера Якова Левды, об этом РИА Новости сообщили в судебных органах.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — проинформировал источник.
Согласно сообщениям СМИ, Левда совершил нападение на свою мать, нанеся ей телесные повреждения.
Суд признал Левду виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о «Намеренном нанесении тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет тюремного заключения.
Левда принимал участие в создании таких телевизионных проектов, как «Склифосовский», «Полицейский с Рублевки», «ГДР», «Фемида видит» и другие.