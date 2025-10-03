Ричмонд
Анастасия Задорожная показала кадры со своей свадьбы

Актриса Анастасия Задорожная показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры со своей свадьбы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда в 2020 году официально зарегистрировала отношения со своим возлюбленным Владимиром. После росписи в ЗАГСе супруги поехали в салон, где сделали парные татуировки.

«Смогли, сдюжили, сберегли. Идем дальше. Пять лет со дня свадьбы. Плюс один человек в нашей семье. И еще есть много разных плюсов. Говорить слова на букву “л” все также волнительно», — отметила артистка.

Пара познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду, где по-прежнему живут. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность.

За несколько недель до своего 39-летия артистка родила дочь, которую назвала Александрой.

Знаменитость рассказывала, что встреча с мужем изменила ее жизнь. Актриса отказалась от нервной работы, чтобы восстановить свое здоровье и забеременеть. У артистки ушло на подготовку несколько лет. Однако, по словам звезды, она была спокойна и не требовала от себя «ничего сверхъестественного». Задорожная призывала женщин не бояться рожать после 40 лет, но бережно относиться к своему организму.

Ранее Анастасия Задорожная раскрыла размер своей будущей пенсии.