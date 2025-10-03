Ричмонд
Актрису Троянову объявили в международный розыск после окончания расследования

СК завершил расследование уголовного дела актрисы Яны Трояновой
Яна Троянова
Яна Троянова

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), ее объявили в розыск. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ.

«Высказывания Трояновой были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск», — говорится в сообщении.

Помимо этого в конце лета она была оштрафована на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Причиной штрафа стали ее публикации в соцсетях без иноагентской маркировки.

Яна Троянова — звезда фильмов «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериала «Ольга». Министерство юстиции России внесло актрису в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она пыталась обжаловать этот статус в суде, но получила отказ.

В Минюсте объяснили присвоение Трояновой статуса иноагента тем, что она распространяла ложные сведения о принимаемых властями Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.