Дочь Олега Табакова прошлась по Риму в мини-платье с рюшами, впечатлив публику

Зудина начала встречаться с Табаковым еще в институте. Она знала, что у режиссера есть жена Людмила Крылова и дети, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Несколько лет пара скрывала отношения, артистка даже сделала аборт, чтобы не рушить семью возлюбленного, актриса говорила об этом в программе «Судьба человека». Однако в 1994 году артист развелся с супругой.