Россияне назвали Дамблдора идеальным преподавателем

«Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора, — видимо, фокус избирательной памяти, ведь на самом деле он относился к Гарри довольно потребительски, как к одному из крестражей (средств поражения) Волан-де-Морта. Если бы в свое время Дамблдор проявил больше участия к маленькому Тому Реддлу, он мог не вырасти в великого и ужасного темного мага», — отметила редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.