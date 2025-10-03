Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Ткачук открыл историческую экскурсию по революционной Москве

К выходу «Хроник русской революции» подготовили историческую экскурсию по Москве
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук

Премьера киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» состоится 10 октября — и к этому событию в столице России подготовили экскурсию «Москва 1905−1924: между троном и мавзолеем». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Первыми оценить новый маршрут смогли актеры сериала: Евгений Ткачук, исполнивший в проекте роль Владимира Ленина, Александр Мизев (революционера Лютера) и актриса Мария Шумакова, воплотившая на экране образ Марии Андреевой.

«Как мне кажется, прежде чем понять, куда идти, надо понимать, откуда пришел. Поэтому, конечно, стоит изучать нашу историю. Самая честная история — это архитектура, как мы сегодня узнали. И на ней можно учиться и понимать взаимосвязи мира и нашего народа», — поделился впечатлениями Ткачук.

Старт экскурсий запланирован на 5 октября, они будут доступны на протяжении всего месяца. Участники полуторачасовой прогулки смогут по-новому взглянуть на знаковые места столицы: от Большого театра и гостиницы «Националь» до Мавзолея, а также узнать интересные факты о съемках киноромана.

«Я люблю архитектуру, немного в ней разбираюсь. Но я, например, не знала, что в “Национале” менялась мозаика, даже не обращала на это внимание. Благодаря нашему чудесному гиду я это узнала. И в целом, подача информации на экскурсии была очень легкая, интересная, не занудная, с юмором», — поделилась актриса Шумакова.