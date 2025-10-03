Хайди Клум показала детали костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

В августе знаменитость рассказала, что уже несколько месяцев работает над новым костюмом на Хеллоуин. По ее словам, в этом году она будет невероятно страшной и уродливой. В то же время знаменитость не стала раскрывать детали, касающиеся парных костюмов с ее супругом, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.