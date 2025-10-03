Оливер Стоун назвал Москву городом будущего, а Россию — идеологом мира

Об этом артист заявил на международном саммите Moscow Startup Summit, где в своей речи также затронул вопросы международного сотрудничества с Россией. Стоун выразил убежденность в том, что Россия, Иран, США, Китай и другие государства могут быть партнерами, поскольку для отсутствия такого сотрудничества нет никаких объективных причин.