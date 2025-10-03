Мафиози, интриган, влюбленный. Знаменитые роли Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян сыграл десятки ролей на российской и армянской сценах: он служил в Ереванском русском драматическом театре им. Станиславского, в «Ленкоме», Театре им. Маяковского, а в 1996-м основал собственный театр, который сегодня известен как «Прогресс-сцена А. Джигарханяна» Театра сатиры.
На счету народного артиста более 250 киноработ, и кем он только не был: добрым дедушкой, Горбатым — главарем банды «Черная кошка», военным. Занимался актер и озвучиванием — свой голос он подарил дядюшке Мокусу из «Приключений поросенка Фунтика», волку «Щас спою» в мультфильме «Жил-был пес», пирату Сильверу из «Острова сокровищ» и многим другим персонажам.
«Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян», — иронизировал Валентин Гафт в эпиграмме. Вспоминаем самые знаковые появления Армена Джигарханяна на экране.
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975)
Комедийный фильм Виктора Титова основан на пьесе английского драматурга Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Это эксцентричная история о богатстве и погоне за ним, о любви и обмане, где все события разворачиваются в лучших традициях комедийного театра — с переодеваниями, интригами и, конечно же, счастливым финалом.
Говорят, что на роль судьи Криггса Джигарханяна взяли с первого дубля. Пробовались они вместе с Михаилом Козаковым, которому досталась роль хромого полковника Чеснея. Оба этих персонажа как раз попали в сети той самой «богатенькой тети» (переодетого в женскую одежду Александра Калягина).
Сам Джигарханян вспоминал эти съемки с теплотой, говорил, что все действительно любили друг друга и поддерживали: «Это очень радостная картина. На все времена. Она такая безответственная, бесшабашная!.. Там звезды сошлись — не звезды актерские, а звезды благоприятной ситуации».
Кстати, советские критики сначала приняли фильм холодно — в газетах писали, что он пошлый, драматургия слабая, и всем было непонятно, почему же Армен Борисович, на тот момент уже известный и уважаемый артист, сыграл в такой картине. Но вот реакция зрителей была другой — комедия до сих пор пользуется большой популярностью и любовью у публики.
«Место встречи изменить нельзя» (1979)
Мини-сериал Станислава Говорухина переносит в Москву послевоенных годов, где по сюжету сотрудники МУРа разыскивают неуловимую банду «Черная кошка». Капитана милиции сыграл Владимир Высоцкий, а его главного противника — главаря бандитов, изначально должен был играть Ролан Быков. Однако актер отказался — образ горбатого преступника показался ему непривлекательным.
Роль досталась Джигарханяну, и об этом никто не пожалел: теперь на этом месте невозможно представить кого-то другого. Джигарханяну делали специальный грим с накладкой на голове, чтобы лидер криминальной группировки выглядел более колоритно и угрожающе. Тем не менее многие актеры вспоминали об этих съемках с улыбкой — даже за страшной маской прятался доброжелательный, любвеобильный, честный человек.
«Жил-был пес» (1982)
Мультфильм, подаривший народу крылатые фразы «Щас спою» и «Ты заходи, если что…», снял режиссер Эдуард Назаров. По сюжету старый сторожевой Пес становится не нужен хозяевам, и его прогоняют со двора. В лесу он встречает Волка, который решает помочь ему снова завоевать доверие людей. Изначально озвучивать Волка должен был Михаил Ульянов, но он был занят на съемках другого фильма и отказался. Когда на пробы пригласили Армена Джигарханяна, выяснилось, что его голос совсем не подходит внешнему облику персонажа. Тем не менее заменить решили не артиста, а героя: волка перерисовали.
«Я вижу сутулого Армена Борисовича — ну настоящий Горбатый из “Место встречи изменить нельзя”! Он приблизился к роялю и посмотрел на того же, нарисованного мной, волка. Я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и убьет меня. Но он посмотрел и прохрипел: “А что, ничего. Хороший волк! Будем работать”», — вспоминал Назаров. Голос Псу подарил Георгий Бурков, с которым позже Джигарханян встретился на озвучке «Приключений поросенка Фунтика».
Последний фильм мастера советского кинематографа Леонида Гайдая рассказывает о борьбе КГБ и ЦРУ с русской мафией в Нью-Йорке. Критики говорят, что среди всех работ Гайдая этот фильм — один из самых слабых: возможно, сказывалась атмосфера начала 90-х или возраст, но фильм якобы получился не таким ярким, как предыдущие комедии режиссера. Впрочем, одной из сильных сторон картины стал именно актерский состав — Андрей Мягков, Дмитрий Харатьян, Эммануил Виторган, Наталья Крачковская, Леонид Куравлёв, Спартак Мишулин и другие звезды. Армену Джигарханяну в криминальной комедии досталась роль Каца, одного из мафиози. Герой считает себя хитрым и умным, но на самом деле он глуп, труслив и постоянно предлагает добровольно сдаться полиции.
«Ширли-мырли» (1995)
Комедия Владимира Меньшова — фарс о России 1990-х годов: по сюжету разлученные братья встречаются во время погони за гигантским алмазом. Главной звездой фильма стал Валерий Гаркалин, он сыграл персонажей-близнецов. Армен Джигарханян в этом фильме вновь появился в образе злодея — криминального авторитета Козюльского.
По сюжету еще в начале фильма алмаз оказывается у него в руках, но так же быстро пропадает — ценный артефакт похищает один из близнецов, рецидивист Василий Кроликов. С этого момента Козюльский и его сообщники ведут охоту на вора. Благодаря харизме Джигарханяна этот мафиози стал одним из самых запоминающихся прохиндеев отечественного кинематографа. Кстати, эту комедию любил пересматривать и сам артист.
«Как-то я поехал сниматься. Ночь была долгая, не мог заснуть. Я включил телевизор — там “Ширли-мырли”. Я просидел до конца, до утра сидел и смотрел», — вспоминал он.