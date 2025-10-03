Мафиози, интриган, влюбленный. Знаменитые роли Армена Джигарханяна

Мультфильм, подаривший народу крылатые фразы «Щас спою» и «Ты заходи, если что…», снял режиссер Эдуард Назаров. По сюжету старый сторожевой Пес становится не нужен хозяевам, и его прогоняют со двора. В лесу он встречает Волка, который решает помочь ему снова завоевать доверие людей. Изначально озвучивать Волка должен был Михаил Ульянов, но он был занят на съемках другого фильма и отказался. Когда на пробы пригласили Армена Джигарханяна, выяснилось, что его голос совсем не подходит внешнему облику персонажа. Тем не менее заменить решили не артиста, а героя: волка перерисовали.