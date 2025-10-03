Ричмонд
Уехавшая из России Чулпан Хаматова назвала Ригу своим домом

Актриса призналась, что столица Латвии стала для нее домом
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова

Актриса Чулпан Хаматова, проживающая в Риге вместе с двумя дочерями, призналась, что полностью обосновалась в столице Латвии. Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию «Зима».

«Здесь мой дом. Здесь моя семья. Две мои дочери живут со мной в Риге. У нас много друзей», — поделилась артистка.

Знаменитость заявила, что город Рига привлекает ее своими комфортными пропорциями — «идеальным соотношением человека и городского пространства». Она чувствует себя в этом городе спокойно и безопасно. Граждане Латвии, отметила актриса, отличаются от других европейцев тем, что проявляют взаимоуважение даже в повседневных ситуациях — особенно это чувствуется, считает Хаматова, в их культуре вождения.

«Когда я сижу за рулем своей машины, и меня по первому же включенному поворотнику начинают пропускать другие водители. А вот когда ты едешь по Италии, тебя не пропускают, или вот совсем недавно, когда я работала в Америке… <…> В такие моменты возникает ощущение, что мир перестал меня любить. А Рига дарит мне это ощущение вновь», — заявила артистка.

Также звезда раскрыла, что, будучи в эмиграции, стала чувствовать себя скорее космополитом — сторонником идеи мирового гражданства. Ей неважно, в какой стране жить, а главное — находиться в команде единомышленников.

Ранее Чулпан Хаматова высказалась о своем гражданстве.