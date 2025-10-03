Звезда «Эйфории» потерял способность самостоятельно передвигаться

В новом видео, снятом корреспондентами в аэропорту, 52-летнего Дэйна запечатлели в инвалидной коляске. Актер, известный по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти», обратился к поклонникам и призвал их «сохранять веру». Отмечается, что ему с трудом удалось произнести даже несколько слов.