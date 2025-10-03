Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Кончаловский вспомнил о последнем съемочном дне Евгении Добровольской

Режиссер Кончаловский вспомнил, что успел попрощаться с Евгенией Добровольской
Евгения Добровольская
Евгения ДобровольскаяИсточник: Алексей Молчановский

В преддверии премьеры фильма «Авиатор» режиссер Егор Кончаловский поделился трогательными воспоминаниями о работе с Евгенией Добровольской, для которой эта роль стала последней в кино. Его слова передает «СтарХит».

По словам режиссера, состояние здоровья актрисы на момент съемок было тяжелым — она сильно похудела из-за болезни. Последние съемочные дни прошли в необычном месте — музее Скрябина, где, как отметил Кончаловский, съемки проводятся крайне редко.

Особенно эмоциональным, вспомнил постановщик, оказался финальный день работы с актрисой, поскольку он едва успел попрощаться с Добровольской.

«Когда закончили работу, я спросил, где Женя. Оказалось, она уже тихо ушла с площадки. Я поспешил к ее трейлеру, успел попрощаться. В тот момент у меня промелькнула мысль: увижу ли я ее еще? Так случилось, что не увидел», — поделился он.

10 января МХТ имени А. П. Чехова сообщил о смерти народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка. У нее остались четверо детей: старший сын Степан, средний сын Николай, младший сын Ян и дочь Анастасия.