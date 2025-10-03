Оливер Стоун: качество ИИ не позволяет снять с его помощью полнометражный фильм

«Я несколько лет использовал ИИ в фильмах, он работает, мы его применяем, но пока качество не на том уровне, чтобы снять полнометражный фильм. Пока он не готов, но через несколько лет может быть. Это позволяет экономить деньги, я буду пользоваться им, потому что [тогда] я смогу выпускать фильмы чаще», — сказал режиссер. Он добавил, что последствия массового внедрения ИИ сложно предсказать, однако он считает это перспективным направлением.