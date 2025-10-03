Ричмонд
Оливер Стоун: качество ИИ не позволяет снять с его помощью полнометражный фильм

Американский режиссер добавил, что последствия массового внедрения искусственного интеллекта сложно предсказать, однако он считает это перспективным направлением
Оливер Стоун
Оливер СтоунИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект пока не достиг уровня, необходимого для создания полнометражных фильмов, однако в ближайшем будущем ситуация может измениться. Такое мнение выразил американский режиссер и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун, выступая на международном саммите Moscow Startup Summit.

«Я несколько лет использовал ИИ в фильмах, он работает, мы его применяем, но пока качество не на том уровне, чтобы снять полнометражный фильм. Пока он не готов, но через несколько лет может быть. Это позволяет экономить деньги, я буду пользоваться им, потому что [тогда] я смогу выпускать фильмы чаще», — сказал режиссер. Он добавил, что последствия массового внедрения ИИ сложно предсказать, однако он считает это перспективным направлением.

Стоун также поделился своим видением творческих процессов, подчеркнув, что для работы в кино и других сферах важно обладать широкими знаниями и навыками.

«Нужно все знать и уметь, но при этом специализироваться на каких-то областях. Кино, например, обретает форму на этапе редактуры, тогда мы начинаем его чувствовать. Сейчас очень много креатива в этой работе. Но не могу сказать, что всем нужно специализироваться на чем-то конкретном, кому-то может подойти и полное погружение во все процессы», — отметил он.

Кроме того, в рамках сессии кинематографист затронул тему международных отношений.

«Я считаю, что Россия, Иран, США, Китай, все могут быть партнерами. Нет никаких причин не быть ими. Я действительно так считаю, я посвятил большую часть своей жизни этому», — сказал Стоун.

Стоун стал одним из хедлайнеров международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, который прошел 1—2 октября в Москве на территории «СберСити». В рамках сессии со Стоуном также выступил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

Moscow Startup Summit объединяет более 4 тыс. участников из 25 стран, включая технологические стартапы, венчурных инвесторов, крупные корпорации и научные институты из России, стран БРИКС и ШОС.