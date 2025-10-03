Ричмонд
Путин отметил любовь россиян к индийскому кино

Президент РФ также подчеркнул, что у России и Индии в целом развиваются отношения в гуманитарной сфере
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Российские граждане любят индийское кино, в стране даже есть для него отдельный телеканал. Это отметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Мы любим индийское кино, — сказал президент. — У нас канал целый есть, который днем и ночью крутит индийские фильмы».

Путин также подчеркнул, что у России и Индии в целом развиваются отношения в гуманитарной сфере.

«У нас в России продолжает учиться достаточно большое количество [индийских] студентов», — напомнил он.