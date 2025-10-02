Ричмонд
Звезды «Терминатора 2» сделали совместное фото спустя 34 года после съемок

Актеры Линда Хэмилтон и Роберт Патрик сделали совместное фото
Линда Хэмилтон и Роберт Патрик
Линда Хэмилтон и Роберт Патрик

Американские актеры Линда Хэмилтон и Роберт Патрик показали совместное фото спустя 34 года после выхода фильма «Терминатор 2: Судный день». Соответствующая публикация появилась на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Звезды встретились на фестивале Comic Con Midlands в Англии. Они предстали перед камерой, обнимая друг друга. 69-летняя артистка, исполнившая роль Сары Коннор, позировала в черном наряде с разноцветным растительным принтом и леопардовой отделкой. В свою очередь ее 66-летний коллега, сыгравший робота T-1000, надел черно-зеленую куртку с капюшоном.

Подписчики высказались о кадре в комментариях. «Легенды», «Отличное фото», «Иконы вместе», — заявили поклонники.