Прическа Шона Пенна на фото с премьеры нового фильма стала мемом в сети

Актер посетил премьеру фильма «Битва за битвой»
Шон Пенн
Шон ПеннИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн посетил премьеру фильма «Битва за битвой» и стал мемом в сети. Соответствующие комментарии появились в X.

65-летний артист предстал на размещенном кадре вместе с коллегами по новой картине — Леонардо ДиКаприо и Чейз Инфинити. Рядом с ними также запечатлен режиссер фильма Пол Томас Андерсон.

Пользователи платформы обратили внимание на взъерошенную прическу звезды «Таинственной реки» и принялись ее комментировать.

«Это мы празднуем запуск проекта. Коллега, который выполнил 95 процентов задач», «Шон Пенн выглядит как тот дед, который весь день копался в машине, а родня его потащила делать семейное фото», «Шон Пенн выглядит как зубная щетка, которой я чищу швы между плитками на кухне», «Они что, подложили ему под кровать динамит? Черт возьми, чувак», «Кто-то дал ему сигару, которая взорвалась у него прямо перед лицом», — шутили юзеры.

Ранее внешность 64-летнего Шона Пенна описали словами «словно бездомный».