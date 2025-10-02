Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внешность 52-летней звезды «Беверли-Хиллз 90210» удивила фанатов

Актриса Тори Спеллинг кардинально сменила имидж
Тори Спеллинг / фото: соцсети
Тори Спеллинг / фото: соцсети

Американская актриса Тори Спеллинг показала результат после стрижки и удивила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

52-летняя звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» запечатлела себя на камеру с ярким макияжем и золотым ожерельем на шее. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от длинных прядей и сделала каре.

«Называйте это как хотите — спонтанностью или бунтарством, но вчера вечером за час до мероприятия я решила быстро подстричься», — призналась Спеллинг.

Поклонники восхитились преображением актрисы и принялись обсуждать изменения в комментариях под постом.

«Я подумала, что это Крис Дженнер со светлыми волосами», «Выглядишь великолепно! Тори из 90-х возвращается», «Каре так хорошо смотрится на тебе. Пожалуйста, больше никогда не делай наращивание волос», «Очень хорошая стрижка! Теперь начни выкладывать фото без фильтра и макияжа», «Смотришься потрясающе», — высказывались они.