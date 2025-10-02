Внешность 52-летней звезды «Беверли-Хиллз 90210» удивила фанатов

«Я подумала, что это Крис Дженнер со светлыми волосами», «Выглядишь великолепно! Тори из 90-х возвращается», «Каре так хорошо смотрится на тебе. Пожалуйста, больше никогда не делай наращивание волос», «Очень хорошая стрижка! Теперь начни выкладывать фото без фильтра и макияжа», «Смотришься потрясающе», — высказывались они.