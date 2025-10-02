Ричмонд
Муж Николь Кидман может потерять миллионы долларов в случае измены актрисе

RadarOnline: Урбан может лишиться денег, если его измена Кидман подтвердится
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан

Супруг актрисы Николь Кидман, известный австралийский певец Кит Урбан может лишиться миллионов долларов, если слухи о его измене подтвердятся. Об этом пишет RadarOnline.

«Говорят, что Кит, возможно, был неверен, и это может открыть возможность оспаривания брачного договора. Если Николь решит действовать, финансовые условия могут существенно измениться», — рассказали инсайдеры.

Отмечается, что слухи о романтических отношениях Урбана с молодой женщиной из музыкального бизнеса усилились на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман 30 сентября подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. При этом соглашение о совместной опеке над двумя дочерьми было подписано актрисой 6 сентября, а ее мужем — 29 августа.