Умер актер и каскадер из «Невского» и «Войны и мира» Сергей Рыбин

Рыбин принимал участие в съемках таких проектов, как «Невский», «Марафон трех граций», «Война и мир» и «Морские дьяволы». Он также появлялся в небольших ролях в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.