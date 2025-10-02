Умер актер и каскадер из «Невского» и «Войны и мира» Сергей Рыбин

Актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года. Соответствующая отметка появилась на его страницена портале «Кино-Театр.ру».
Артист скончался 29 сентября, причины его смерти не разглашаются.
В фильмографии актера числится около 30 работ, преимущественно в телевизионных сериалах.
Рыбин принимал участие в съемках таких проектов, как «Невский», «Марафон трех граций», «Война и мир» и «Морские дьяволы». Он также появлялся в небольших ролях в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.
Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончался актер, знакомый зрителям по фильму Генриха Оганесяна «Три плюс два», Геннадий Нилов.