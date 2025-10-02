Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актеру Станиславу Садальскому запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил въезд в страну российскому актеру Садальскому
Станислав Садальский
Станислав СадальскийИсточник: Legion-Media.ru

Российскому актеру театра и кино Станиславу Садальскому запрещено въезжать в Латвию. Об этом написала министр иностранных дел страны Байба Браже на своей странице в социальной сети X.

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в страну на неопределенный срок», — написала глава внешнеполитического ведомства.

Пояснений касательно принятого решения министр не представила.

10 августа артист выступил перед ранеными военнослужащими и врачами в зоне специальной военной операции (СВО). Актер не стал посвящать свои номера военной тематике, но назвал большой честью и ответственностью выступить в зоне СВО. Он заявил, что на передовой находятся лучшие врачи России. При этом Садальский уверен, что Россия не начинала войну. Актер считает, что русский язык на протяжении длительного времени подвергается нападкам.

Ранее Станислав Садальский сравнил доходы артистов с зарплатами врачей и журналистов.