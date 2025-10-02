Актеру Станиславу Садальскому запретили въезд в Латвию

10 августа артист выступил перед ранеными военнослужащими и врачами в зоне специальной военной операции (СВО). Актер не стал посвящать свои номера военной тематике, но назвал большой честью и ответственностью выступить в зоне СВО. Он заявил, что на передовой находятся лучшие врачи России. При этом Садальский уверен, что Россия не начинала войну. Актер считает, что русский язык на протяжении длительного времени подвергается нападкам.