Warner Bros. подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Как следует из данных Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака киностудии поступила 10 августа 2025 года из Калифорнии, США. Товарный знак регистрируется по 13 классам (№ 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 45) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входят электронное и научное оборудование, ювелирные изделия, бумага и канцелярские товары, кожгалантерея, посуда и бытовые приборы, одежда, обувь и головные уборы, игрушки и спортивные товары, реклама и управление бизнесом, телекоммуникационные услуги, образование и культурные услуги, научные и технические услуги, гостиничные и ресторанные услуги, юридические и охранные услуги.