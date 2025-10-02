Елизавета Боярская дала новое интервью журналу «Атмосфера». Актриса рассказала об отношениях с мужем Максимом Матвеевым. Она призналась, что с годами они стали лучше друг друга понимать. По словам звезды, ей достаточно просто посмотреть на супруга, чтобы он понял, чего она хочет.
«Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он все понимает, идет и делает. Это уже даже не тотальная степень доверия, она всегда была такой, а мы стали единым организмом. И в том, что мы смогли пройти все шероховатости и разные события, которые происходили и у меня, и у Максима, и в нашей совместной жизни, и выйти за этот немаленький промежуток времени с такой благодарностью и безусловной любовью друг к другу — громадная заслуга нас обоих», — отметила звезда сериала «Опасная близость».
Она призналась, что восхищается своим мужем и его талантом. Боярской нравится, как Матвеев работает над своими ролями. По ее признанию, она любит обсуждать с ним рабочие вопросы.
«Я смотрю на мужа и обалдеваю, какой он невероятный, не понимаю, как он что-то делает в роли. Мне нравится с ним это обсуждать, слушать о его целях, наблюдать, как он их добивается. Даже если вы занимаетесь разными профессиями, но ты видишь, что человек горит, тебе все равно с ним интересно. И нужно быть интересным самому себе», — подчеркнула 39-летняя актриса.
Супруги воспитывают двух сыновей — 13-летнего Андрея и шестилетнего Григория. Боярская отметила, что старается больше времени проводить с наследниками. По ее словам, сыновья дождаются ее после работы. У них в семье есть традиция — перед сном знаменитая мама обязательно обнимает детей.
Боярская подчеркнула, что современные женщины должны быть реализованы не только в семье, но и в карьере.
«Нас стали снова бить по голове и говорить, что чем раньше родить, тем лучше, и вообще не профессией надо заниматься, а рожать много детей. А я сейчас понимаю, что каждая женщина должна быть реализована как личность, а не только как мать. Она должна быть счастлива сама по себе», — заявила артистка.
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали мужем и женой в 2010 году. В 2012-м у них родился Андрей, а еще через шесть лет — Григорий.