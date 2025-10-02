Актриса Екатерина Климова вышла на сцену в облегающем платье с прозрачным верхом, впечатлив публику. Звезда выступила в Кремлевском дворце, прочитав стихи Сергея Есенина. Артистка показала подписчикам в соцсетях свой наряд.
Аудитория знаменитости активно прокомментировала ее пост, восхитившись фигурой: «Идеальная Екатерина! Просто вау», «Шикарная женщина», «Есенин бы оценил», «Богиня», «Какая блистательная, шикарная дама», «Платье подчеркивает вашу невероятность», «Сногсшибательно выглядите, Екатерина, браво», «Это не женщина, а божество», «Восхищает идеальная фигура при наличии четырех детей! Браво», «Само совершенство и изящество».
Звезда признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, однако знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.
Артистка не афиширует личную жизнь после развода с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак Климовой. У звезды четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.
