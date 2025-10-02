Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Бригады» раскрыла главный секрет счастья

Актриса Гусева: секрет счастья заключается в умении жить настоящим моментом
Екатерина Гусева на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба
Екатерина Гусева на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева поделилась в беседе с «Пятым каналом» своим видением секрета счастья. Об этом она рассказала на премьере концерта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь», посвященного 130-летию Сергея Есенина.

По словам знаменитости, формула счастья, в ее понимании, заключается в умении жить настоящим моментом.

«Я живу здесь и сейчас. Я счастлива, и понимаю это. Ничего не хочу, только сохранить то, что есть сегодня. И так я думаю уже много лет. И мне кажется — это такой секрет счастья», — заявила она.

На мероприятии, которое состоялось в Государственном Кремлевском Дворце, Гусева была ведущей вместе с народным артистом России Сергеем Безруковым. Актриса назвала коллегу по «Бригаде» идеальным соведущим, отметив, его знания и любовь к творчеству Есенина.

Ранее Екатерина Гусева впервые за долгое время опубликовала фото с мужем и детьми.