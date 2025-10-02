Памела Андерсон вышла в свет в платье-бюстье с разрезом

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон появилась на публике в платье-бюстье с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
58-летняя знаменитость посетила показ бренда Tom Ford, прошедший 1 октября во время Недели моды в Париже. Модель Playboy вышла в свет в черном платье-бюстье с разрезом, верх которого был украшен бантом. Актриса добавила к наряду жакет, солнцезащитные очки и туфли на каблуках. Знаменитость продемонстрировала обновленный рыжий цвет волос. Стилисты сделали ей «мокрую» укладку и зачесали локоны назад.
Впервые звезда появилась с новым имиджем 30 сентября. Она стала гостьей светского мероприятия в Париже. Актриса вышла в свет в атласном платье цвета слоновой кости без рукавов от One Of.
