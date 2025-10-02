Адам Сэндлер накануне посетил 63-й кинофестиваль в Нью-Йорке. В его рамках состоялась премьера фильма «Джей Келли». 59-летний актер сыграл в картине Рона Сукеника, менеджера актера Джей Келли (Джордж Клуни).
На мероприятии Сэндлер появился со своей семьей. Его пришли поддержать жена Джеки Сэндлер и дочери — 19-летняя Сэди и 16-летняя Санни. Они вместе вышли на дорожку к журналистам и фотографам.
Актер для премьеры выбрал классический костюм и черную рубашку. Его жена надела черное платье длины миди и босоножки на шпильках. Похожий наряд был и у Санни, а вот Сэди надела серое платье в пол.
Дочери Сэндлера пошли по его стопам. Недавно они присоединились в касту фильма «Счастливчик Гилмор 2», в котором также снимается их отец.
«Мне не терпится увидеть, что они придумают в ближайшие 10 лет, если они собираются пойти по стопам отца и посвятить себя этому семейному делу. Они все очень талантливы, и наблюдать за их работой — одно удовольствие», — говорил режиссер Кайл Ньюэчек.
Напомним, Адам Сэндлер в 2003 году женился на актрисе Джеки Титоун. Спустя три года у пары родилась дочь Сэди, а еще через два — Санни.