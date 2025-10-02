Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. У них две дочери — 17-летняя Сандэй и 14-летняя Фейт. Накануне стало известно, что актриса и музыкант решили расстаться. По словам инсайдеров, Кидман пыталась спасти свой брак, но у нее ничего не получилось.