Муж Николь Кидман после разрыва с актрисой намекнул на новый роман

Кит Урбан в одной из своих песен убрал слова о жене и вставил имя молодой гитаристки
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media

Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. По слухам, инициатором расставания стал музыкант. Поклонники актрисы предполагают, что он уже нашел себе новую возлюбленную

В сети появились видео, записанные на недавнем концерте Урбана. Многие обратили внимание, что в песне The Fighter, которую он посвятил актрисе, немного изменился текст.

Музыкант заменил оригинальную строчку «Когда они попытаются добраться до тебя, детка, я буду твоим бойцом» на новую: «Когда они попытаются добраться до тебя, Мэгги, я буду твоим гитаристом».

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media

Недавно к коллективу Урбана присоединилась 25-летняя гитаристка Мэгги. Интересно, что девушка тоже опубликовала ролик с новыми словами в песне. Она сделала это незадолго до того, как стало известно о расставании Кидман и Урбана.

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. У них две дочери — 17-летняя Сандэй и 14-летняя Фейт. Накануне стало известно, что актриса и музыкант решили расстаться. По словам инсайдеров, Кидман пыталась спасти свой брак, но у нее ничего не получилось.

Ранее стало известно, что Николь Кидман чувствует себя преданной из-за разрыва с мужем после 19 лет брака. 