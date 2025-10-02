Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. По слухам, инициатором расставания стал музыкант. Поклонники актрисы предполагают, что он уже нашел себе новую возлюбленную
В сети появились видео, записанные на недавнем концерте Урбана. Многие обратили внимание, что в песне The Fighter, которую он посвятил актрисе, немного изменился текст.
Музыкант заменил оригинальную строчку «Когда они попытаются добраться до тебя, детка, я буду твоим бойцом» на новую: «Когда они попытаются добраться до тебя, Мэгги, я буду твоим гитаристом».
Недавно к коллективу Урбана присоединилась 25-летняя гитаристка Мэгги. Интересно, что девушка тоже опубликовала ролик с новыми словами в песне. Она сделала это незадолго до того, как стало известно о расставании Кидман и Урбана.
Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. У них две дочери — 17-летняя Сандэй и 14-летняя Фейт. Накануне стало известно, что актриса и музыкант решили расстаться. По словам инсайдеров, Кидман пыталась спасти свой брак, но у нее ничего не получилось.
Ранее стало известно, что Николь Кидман чувствует себя преданной из-за разрыва с мужем после 19 лет брака.