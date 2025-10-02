Нина Добрев ответила на слухи о романе с Заком Эфроном

Нина Добрев опровергла слухи о том, что они с Заком Эфроном встречаются после ее расставания с Шоном Уайтом.
Накануне звезду «Дневников вампира» сняли на видео, где она отрицательно качает головой в ответ на вопрос TMZ, связывают ли ее романтические отношения с Заком. Позже она коротко ответила «да» на вопрос журналиста о том, являются ли они с Эфроном просто друзьями.
Вместо того чтобы сосредоточить внимание на своей личной жизни, актриса заявила: «Я с нетерпением жду будущего, и единственное, что мне гарантировано, — это перемены».
Напомним, Добрев и Эфрон оказались в центре внимания после того, как в сентябре их застали вместе во время прогулки на яхте вдоль побережья Сардинии в компании их знаменитых друзей. Зак и Нина постоянно были вместе, о чем-то шептались, много смеялись и мило беседовали.