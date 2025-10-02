Ричмонд
Джордж Клуни трогательно высказался о своих детях на премьере фильма

Актер также признался, что ему повезло с женой

Джордж Клуни посетил кинофестиваль в Нью-Йорке, в рамках которого прошла премьера фильма «Джей Келли» с его участием. 64-летний актер во время презентации картины на сцене объяснил, что только внешне похож на своего героя, который тоже был актером.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media

Звезда сериала «Скорая помощь» отметил, что его жизнь сложилась лучше, чем у Келли. По словам Клуни, у него есть прекрасная семья и любящие дети.

«Он окружил себя людьми, которым платил, а мне очень повезло, что мне не пришлось этого делать. Мне очень повезло, что у меня прекрасная семья и замечательные друзья, и мои дети до сих пор меня любят. Они еще маленькие», — шутливо отметил актер.

На премьере Клуни появился со своей женой Амаль. Он признался, что рад быть ее мужем.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media

«Самый важный урок, который я усвоил, — это то, что нужно жениться на правильной девушке, что я и сделал. Так что быть женатым на моей супруге — это честь и удовольствие», — рассказал Клуни изданию People.

Накануне пара отметила 11-ю годовщину со дня свадьбы. В этот день они поужинали в ресторане.

Напомним, Джордж и Амаль Клуни начали встречаться в 2013 году, а спустя год поженились. В 2017-м у них родились близнецы — сын Александр и дочь Элла.