«Он окружил себя людьми, которым платил, а мне очень повезло, что мне не пришлось этого делать. Мне очень повезло, что у меня прекрасная семья и замечательные друзья, и мои дети до сих пор меня любят. Они еще маленькие», — шутливо отметил актер.