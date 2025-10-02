Джордж Клуни посетил кинофестиваль в Нью-Йорке, в рамках которого прошла премьера фильма «Джей Келли» с его участием. 64-летний актер во время презентации картины на сцене объяснил, что только внешне похож на своего героя, который тоже был актером.
Звезда сериала «Скорая помощь» отметил, что его жизнь сложилась лучше, чем у Келли. По словам Клуни, у него есть прекрасная семья и любящие дети.
«Он окружил себя людьми, которым платил, а мне очень повезло, что мне не пришлось этого делать. Мне очень повезло, что у меня прекрасная семья и замечательные друзья, и мои дети до сих пор меня любят. Они еще маленькие», — шутливо отметил актер.
На премьере Клуни появился со своей женой Амаль. Он признался, что рад быть ее мужем.
«Самый важный урок, который я усвоил, — это то, что нужно жениться на правильной девушке, что я и сделал. Так что быть женатым на моей супруге — это честь и удовольствие», — рассказал Клуни изданию People.
Накануне пара отметила 11-ю годовщину со дня свадьбы. В этот день они поужинали в ресторане.
Напомним, Джордж и Амаль Клуни начали встречаться в 2013 году, а спустя год поженились. В 2017-м у них родились близнецы — сын Александр и дочь Элла.