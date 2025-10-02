Ричмонд
Сергей Безруков восхитился пением Никиты Кологривого

Актер Безруков: Кологривый прекрасно исполняет романсы
Никита Кологривый на открытии кинофестиваля «Горький fest»
Никита Кологривый на открытии кинофестиваля «Горький fest»

Актер Никита Кологривый может отлично исполнять романсы. Об этом «Пятому каналу» на театрализованном концерте к 130-летию поэта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь» заявил народный артист России Сергей Безруков.

«Для многих будет открытием, как поет Никита Кологривый. (Он — Прим. ред.) Великолепно исполнил романс “Заметался пожар голубой…”», — признался актер.

По данным телеканала, актер уже пел песни. Так, например, в августе 2025 года он записал композицию группы «Руки Вверх!» «Лишь о тебе мечтая» для нового кинопроекта, в январе 2025-го — выступил на ежегодной премии «Своя колея» и исполнил песню Владимира Высоцкого «Ах, откуда у меня грубые замашки».

В конце сентября Сергей Безруков говорил, что его коллега создал свою лучшую киноработу в новом фильме «Август». По его словам, она «действительно получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций».

Военный триллер «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова, вышел в широкий прокат 25 сентября. Сергей Безруков исполнил в картине главную роль капитана Алехина, а Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Таманцева. Фильм рассказывает о группе СМЕРШ, которая должна найти диверсантов в Шиловичском лесу.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый вышел на красную дорожку с бывшей женой и дочерью.