Сергей Безруков восхитился пением Никиты Кологривого

По данным телеканала, актер уже пел песни. Так, например, в августе 2025 года он записал композицию группы «Руки Вверх!» «Лишь о тебе мечтая» для нового кинопроекта, в январе 2025-го — выступил на ежегодной премии «Своя колея» и исполнил песню Владимира Высоцкого «Ах, откуда у меня грубые замашки».