Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия надеется, что контакты с США в области кино активизируются

В ходе одного из телефонных разговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поднималась тема кинематографа, отметила Мария Захарова
Мария Захарова
Мария ЗахароваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что по мере восстановления российско-американского сотрудничества контакты между представителями кинематографического сообщества двух стран активизируются. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в ходе одного из телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поднималась тема кинематографа, российская сторона предложила начать процесс взаимного продвижения российской и американской кинопродукции, которая пропагандировала бы общественности традиционные ценности. Трамп эту идею поддержал, пообещал оказать всяческое содействие, добавила официальный представитель МИД.

«Мы исходим из того, что по мере восстановления разрушенного командой [экс-президента США Джо] Байдена двустороннего культурного и гуманитарного сотрудничества активизируются контакты между представителями и кинематографического сообщества», — подчеркнула Захарова.