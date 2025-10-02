Захарова: Россия надеется, что контакты с США в области кино активизируются

Дипломат напомнила, что в ходе одного из телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поднималась тема кинематографа, российская сторона предложила начать процесс взаимного продвижения российской и американской кинопродукции, которая пропагандировала бы общественности традиционные ценности. Трамп эту идею поддержал, пообещал оказать всяческое содействие, добавила официальный представитель МИД.