Захарова: Россия надеется, что контакты с США в области кино активизируются

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что по мере восстановления российско-американского сотрудничества контакты между представителями кинематографического сообщества двух стран активизируются. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что в ходе одного из телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поднималась тема кинематографа, российская сторона предложила начать процесс взаимного продвижения российской и американской кинопродукции, которая пропагандировала бы общественности традиционные ценности. Трамп эту идею поддержал, пообещал оказать всяческое содействие, добавила официальный представитель МИД.
«Мы исходим из того, что по мере восстановления разрушенного командой [экс-президента США Джо] Байдена двустороннего культурного и гуманитарного сотрудничества активизируются контакты между представителями и кинематографического сообщества», — подчеркнула Захарова.