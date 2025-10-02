23-летняя звезда «Уэнздей» вышла в свет в микроюбке

В сентябре звезда стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для светского мероприятия топ Givenchy, состоящий из кристаллов и бусин. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу темно-синюю макси-юбку с разрезом, босоножки на каблуках, кольца, серьги и браслет. Визажист сделал ей макияж с голубыми тенями, черными стрелками и бордовой помадой, а стилист — укладку с эффектом мокрых волос.