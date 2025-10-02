Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

23-летняя звезда «Уэнздей» вышла в свет в микроюбке

Актриса Дженна Ортега показала фигуру в микроюбке

Звезда сериала «Уэнздей» и актриса Дженна Ортега показала фигуру в микроюбке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media

23-летняя знаменитость была замечена в Париже во время Недели моды. Актриса посетила показ бренда Dior, который прошел 1 октября. Для закрытого мероприятия артистка выбрала черный жилет, джинсовую микроюбку и лакированные туфли на каблуках. Звезда сериала «Уэнздей» дополнила образ солнцезащитными очками и браслетами. Ей сделали небрежную укладку и макияж с нюдовой помадой.

В сентябре звезда стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для светского мероприятия топ Givenchy, состоящий из кристаллов и бусин. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу темно-синюю макси-юбку с разрезом, босоножки на каблуках, кольца, серьги и браслет. Визажист сделал ей макияж с голубыми тенями, черными стрелками и бордовой помадой, а стилист — укладку с эффектом мокрых волос.

Ранее был раскрыт вес откровенного топа Дженны Ортеги на красной дорожке «Эмми».