Джонни Депп снялся с Брижит Макрон на модном показе

Знаменитости встретились на показе бренда Dior, который прошел 1 октября в рамках Недели моды

Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит снялась с голливудским актером Джонни Деппом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Брижит Макрон и Джонни Депп
Брижит Макрон и Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитости встретились на показе бренда Dior, который прошел 1 октября в рамках Недели моды.

Жена президента Франции была одета в голубой жакет, облегающие джинсы и туфли на каблуках. Она дополнила образ сумкой Dior, серьгами и колье.

Артист предпочел клетчатую рубашку, пиджак, джинсы, ботинки, очки и шляпу. На мероприятии они сфотографировались с главным исполнительным директором компании LVMH Бернаром Арно.

Ранее стало известно, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья.