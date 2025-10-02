Ричмонд
«Я теперь Дранга!»: Агата Муцениеце официально взяла фамилию мужа

Актриса посетила МФЦ, чтобы переоформить свои документы
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети

Агата Муцениеце недавно встретилась со своей подругой Александрой Рей возле МФЦ. Приятельница 36-летней актрисы рассказала, что приехала поддержать звезду, которая занялась переоформлением документов.

«Как давно мы не виделись! В 11 часов мы где? В МФЦ! Супер! Лучшая наша встреча! Сейчас мы едем по делам Агаты. После МФЦ делать дальше документы. Ну, а что, все мы в сложных графиках» — высказалась Рей.

Муцениеце после того, как вышла замуж за Петра Дрангу, решила взять его фамилию. Она переименовала себя в соцсетях, а теперь официально сменила фамилию.

«Потому что я теперь Дранга!» — заявила актриса на видео подруги.

Она обещала Рей поддержку в том случае, если подруга выйдет замуж и ей нужно будет менять документы.

«Я сгоняю! Тем более я уже буду здесь все знать! Хотя ты не иностранка, тебе попроще будет», — отметила звезда «Закрытой школы».

Напомним, Агата Муцениеце в конце августа 2025 года вышла замуж за Петра Дрангу. Сейчас пара ожидает рождения дочери.

Первым мужем актрисы был Павел Прилучный. От него у нее есть двое детей: 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. 

Ранее беременная Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре. 