Дочь Николь Кидман вышла на подиум после новостей о разводе родителей

Дочь актрисы Кидман Сандэй Роуз участвовала в показе Dior на Неделе моды

Дочь актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана Сандей Роуз прошлась на показе после слухов о разводе родителей. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Сандэй Роуз, дочь Николь Кидман и Кита Урбана
Сандэй Роуз, дочь Николь Кидман и Кита УрбанаИсточник: Legion-Media

17-летняя Сандей Роуз приняла участие в шоу бренда Dior, которое состоялось 1 октября на Неделе моды в Париже. Модель была одета в серую драпированную блузу с воротником и бабочкой, черные широкие брюки и лоферы. Дочери знаменитостей уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.

О расставании знаменитостей стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.

С 2005 года актриса состояла в отношениях с австралийским певцом. У них есть двое общих детей: помимо дочери Сандей Роуз, они воспитывают 14-летнюю Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

Ранее Кита Урбана раскритиковали за решение развестись с Николь Кидман.