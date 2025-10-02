Ричмонд
«Джамшут» из «Нашей Раши» будет учить актерскому мастерству в Дубае

Mash: актер Валерий Магдьяш переехал в Дубай
Валерий Магдьяш
Валерий МагдьяшИсточник: Legion-Media.ru

Актер Валерий Магдьяш, известный по роли гастарбайтера Джамшута из «Нашей Раши», уехал жить в Дубай. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист переехал в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов в сентябре 2025 года. Более пяти лет артист находится в ставропольском приюте для бездомных. Как отмечает Mash, актер планирует преподавать актерское мастерство релокантам.

В апреле 2022 года издание «СтарХит» рассказывало, что в середине нулевых артист продал квартиру и пострадал от грабителей, забравших у него полученные средства. После удара арматурой по голове он впал в кому и перенес четыре операции, а после пристрастился к алкоголю, вел асоциальный образ жизни и был перевезен друзьями в приют для бездомных под Пятигорском. Восстановившись, он выступал в местном ДК.

Магдьяш бросил пить алкоголь в 2019 году. Продюсеры программы «За гранью» обещали помочь артисту вернуться в профессию, обновили ему портфолио и сделали новую визитку.