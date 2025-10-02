«Джамшут» из «Нашей Раши» будет учить актерскому мастерству в Дубае

В апреле 2022 года издание «СтарХит» рассказывало, что в середине нулевых артист продал квартиру и пострадал от грабителей, забравших у него полученные средства. После удара арматурой по голове он впал в кому и перенес четыре операции, а после пристрастился к алкоголю, вел асоциальный образ жизни и был перевезен друзьями в приют для бездомных под Пятигорском. Восстановившись, он выступал в местном ДК.