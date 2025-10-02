Амаль и Джордж Клуни отреагировали на слухи о расставании

Супруги выглядели счастливыми и гармонично дополняли друг друга на красной дорожке. На премьере пара общалась с журналистами и делилась своими мыслями о совместной жизни. Джордж отметил, что за 11 лет брака у них не было серьезных конфликтов, что говорит о гармонии и взаимопонимании в отношениях.