Амаль и Джордж Клуни отреагировали на слухи о расставании

Супруги вместе появились на премьере фильма
Джордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой Амаль

В последнее время в Сети обсуждают предполагаемые проблемы в отношениях Амаль и Джорджа Клуни. На днях супруги вместе появились на премьере фильма «Джей Келли», которая состоялась в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Совместный выход звездной пары развеял все сомнения о возможных разногласиях.

Амаль выбрала для появления на публике эффектное бордовое мини-платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила золотыми босоножками и красной сумкой. Джордж Клуни выглядел безупречно: он предпочел элегантный темно-синий костюм от бренда Armani.

Супруги выглядели счастливыми и гармонично дополняли друг друга на красной дорожке. На премьере пара общалась с журналистами и делилась своими мыслями о совместной жизни. Джордж отметил, что за 11 лет брака у них не было серьезных конфликтов, что говорит о гармонии и взаимопонимании в отношениях.