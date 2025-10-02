Во втором браке с Игорем Петренко у Климовой родились сыновья Матвей и Корней. Старший наследник пошел по стопам родителей. Сейчас он учится в Театральной школе Олега Табакова. В 2014 году актеры расстались после десяти лет совместной жизни.