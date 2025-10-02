Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова показала подросшую дочь от Гелы Месхи

Актриса поздравила Беллу с 10-летием

Екатерина Климова показала новые кадры со своей дочерью Беллой. Снимки были сделаны во время отдыха семьи на курорте. На некоторых фото девочка позировала со своими старшими братьями — 19-летним Матвеем и 17-летним Корнеем.

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети

Климова поделилась новыми снимками с Беллой в честь ее дня рождения — 30 сентября наследнице звезды сериала «По законам военного времени» исполнилось десять лет.

«Осень — мое любимое время года, какой урожай каждый год! Сегодня мы поздравляем нашу Беллу — 10 лет! Моя радость и мое маленькое счастье. Пусть все “атаческие паники” проходят мимо», — отметила 47-летняя актриса.

Екатерина Климова с детьми, фото: соцсети
Екатерина Климова с детьми, фото: соцсети

Она рассказала, что дома все называют девочку Булкой. Также Климова раскрыла, кем мечтает стать Белла. Девочка хочет быть всадником.

«Когда я ей сказала, что нет такой профессии, она ответила, что значит, будет тренировать всадников! Пусть будет по-твоему!» — заключила артистка.

Екатерина Климова родила Беллу в третьем браке с актером Гелой Месхи. В 2019 году звезды расстались, но остались в хороших отношениях.

Сын и дочь Екатерины Климовой, фото: соцсети
Сын и дочь Екатерины Климовой, фото: соцсети

У актрисы также есть 23-летняя дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Девушка в 2024 году окончила факультет журналистки МГУ.

Во втором браке с Игорем Петренко у Климовой родились сыновья Матвей и Корней. Старший наследник пошел по стопам родителей. Сейчас он учится в Театральной школе Олега Табакова. В 2014 году актеры расстались после десяти лет совместной жизни.

Ранее дети Екатерины Климовой восхитили ее поклонников. 