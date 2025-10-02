Екатерина Климова показала новые кадры со своей дочерью Беллой. Снимки были сделаны во время отдыха семьи на курорте. На некоторых фото девочка позировала со своими старшими братьями — 19-летним Матвеем и 17-летним Корнеем.
Климова поделилась новыми снимками с Беллой в честь ее дня рождения — 30 сентября наследнице звезды сериала «По законам военного времени» исполнилось десять лет.
«Осень — мое любимое время года, какой урожай каждый год! Сегодня мы поздравляем нашу Беллу — 10 лет! Моя радость и мое маленькое счастье. Пусть все “атаческие паники” проходят мимо», — отметила 47-летняя актриса.
Она рассказала, что дома все называют девочку Булкой. Также Климова раскрыла, кем мечтает стать Белла. Девочка хочет быть всадником.
«Когда я ей сказала, что нет такой профессии, она ответила, что значит, будет тренировать всадников! Пусть будет по-твоему!» — заключила артистка.
Екатерина Климова родила Беллу в третьем браке с актером Гелой Месхи. В 2019 году звезды расстались, но остались в хороших отношениях.
У актрисы также есть 23-летняя дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Девушка в 2024 году окончила факультет журналистки МГУ.
Во втором браке с Игорем Петренко у Климовой родились сыновья Матвей и Корней. Старший наследник пошел по стопам родителей. Сейчас он учится в Театральной школе Олега Табакова. В 2014 году актеры расстались после десяти лет совместной жизни.
