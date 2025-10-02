Ричмонд
Уехавшая из России Чулпан Хаматова высказалась о своем гражданстве

Уехавшая в Латвию актриса сделала заявление о своем гражданстве
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова высказалась о своем истинном гражданстве. Отрывок из интервью артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Как это ни пафосно прозвучит, мое истинное гражданство — закулисье и подмостки. Я окончательно поняла это в Риге», — заявила Хаматова.

Проживающая в Латвии актриса добавила, что не считает родным латышский язык, однако уже не сможет исполнить свои роли в театре на русском.

«Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет», — сообщила она.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело против Хаматовой. Причиной стало интервью артистки, в котором она призналась в оказании финансовой помощи Украине. Отвечая на вопрос журналиста, Хаматова заявила, что поддерживает украинские фонды, не уточнив их названия.