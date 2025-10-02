Уехавшая из России Чулпан Хаматова высказалась о своем гражданстве

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело против Хаматовой. Причиной стало интервью артистки, в котором она призналась в оказании финансовой помощи Украине. Отвечая на вопрос журналиста, Хаматова заявила, что поддерживает украинские фонды, не уточнив их названия.