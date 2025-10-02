Калюжный выразил надежду на съемки во второй части «Красного шелка»

По итогам первых трех недель проката на территории Китая детективный экшен «Красный шелк» вошел в топ-5 фильмов по количеству сборов в кинотеатральном прокате. За это время фильм собрал более $1,5 млн и составил достойную конкуренцию китайским картинам. Работа над второй частью картины — «Черный шелк» — стартует в Китае уже зимой.