Продолжение мультсериала «ПинКод» посвятили передовым областям науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Создатели «Смешариков» выпустили продолжение научно-популярного мультсериала «ПинКод», посвятив его современным областям науки. Персонажи предстанут в обновленной стилистике, к ним присоединится еще один герой — искусственный интеллект по имени Эва, сообщила пресс-служба группы компаний (ГК) «Рики».
«Темы серий “ПинКод 2.0” затрагивают современные области науки: от нанотехнологий и биоинженерии до квантового шифрования. Создателей сериала консультировали ведущие эксперты Сколтеха. Над сезоном “ПинКод 2.0” работала авторская команда “Смешариков” — Алексей Горбунов, Светлана Мардагалимова, Мария Корнилова и другие. В новом сезоне запланировано 26 серий по 11 минут. Проект ориентирован на широкую семейную аудиторию. Премьера на Кинопоиске и KION — 2 октября», — говорится в сообщении.
Спустя восемь лет после завершения работы над проектом «ПинКод», ГК «Рики» представило его продолжение в обновленном 2D-формате. Действие разворачивается в виртуальной Мета-вселенной.
«Зрителей ждет новая стилистика персонажей и локаций, а также появление нового героя: искусственного интеллекта Эвы, которая выступает в качестве помощника и источника данных, так и в роли провокатора изменений», — отметили в ГК «Рики».
Кроме того, в «Яндекс музыке» выходит подкаст «ПинКод. Новейшие технологии», в котором Смешарики совместно с разработчиками «Яндекса» будут разбираться в самых современных технологиях. Вместе с экспертами слушатели узнают, в частности, чем занимаются программисты и как это связано с кулинарией, где живут роботы-доставщики, как они находят нужный маршрут и каким будет искусственный интеллект в ближайшем будущем.
«ПинКод» — это не просто мультфильм, это целый мир научных открытий, который будет интересен всем — школьникам, студентам, родителям. Мы постарались наполнить историю актуальными темами, обновили стилистику, при этом сохранили традиции сериала. Но главная наша цель — вовлечь подрастающее поколение в процесс образования и научного поиска, мотивировать детей к исследованиям. Искренне надеюсь, что нам это удалось", — приводятся в сообщении слова продюсера проекта Татьяны Павловой.
«ПинКод» — это научно-познавательный спин-офф популярного сериала «Смешарики» производства ГК «Рики». Проект посвящен изучению мира технологий и открытий.