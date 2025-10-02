Продолжение мультсериала «ПинКод» посвятили передовым областям науки

Кроме того, в «Яндекс музыке» выходит подкаст «ПинКод. Новейшие технологии», в котором Смешарики совместно с разработчиками «Яндекса» будут разбираться в самых современных технологиях. Вместе с экспертами слушатели узнают, в частности, чем занимаются программисты и как это связано с кулинарией, где живут роботы-доставщики, как они находят нужный маршрут и каким будет искусственный интеллект в ближайшем будущем.