Звезда «Универа» показала фигуру в в бикини

До этого Рудова рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По ее признанию, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.