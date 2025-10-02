Ричмонд
50-летняя Шарлиз Терон вышла на публику в косухе на голое тело

Актриса вышла в свет в откровенном наряде

Голливудская актриса Шарлиз Терон вышла на публику в кожаной куртке на голое тело. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media

50-летняя знаменитость стала гостьей показа бренда Dior, который прошел 1 октября в рамках Недели моды в Париже. Для светского мероприятия актриса выбрала черную кожаную куртку, зеленые шорты, капроновые колготки и лоферы. При этом артистка надела косуху на голое тело. Образ Терон завершил красный клатч. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественных тонах.

Звезда никогда не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.

В конце ноября СМИ писали, что актриса зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем.

Ранее у Шарлиз Терон угнали машину прямо с территории особняка.