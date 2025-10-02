«Запасайтесь платочками»: завершились съемки продолжения сериала «Ландыши»

По словам Ники Здорик, второй сезон получился эмоциональным и насыщенным, хотя дался ей сложнее, чем первый. «Зрители увидят, как герои раскрываются с новой стороны, в каждой серии будет много неожиданных поворотов и захватывающих событий. Мы старались, по-прежнему делали это честно и искренне. И очень ждем встречи с вами, дорогие зрители, на экранах. Запасайтесь платочками», — предупреждает актриса.