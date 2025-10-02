Ричмонд
«Запасайтесь платочками»: завершились съемки продолжения сериала «Ландыши»

Премьера новых серий музыкальной мелодрамы состоится в начале 2026 года
Сергей Городничий и Ника Здорик во втором сезоне сериала «Ландыши»
Сергей Городничий и Ника Здорик во втором сезоне сериала «Ландыши»

После четырех месяцев активной работы завершились съемки второго сезона сериала «Ландыши», получившего название «Вторая весна».

По сюжету, в новых сериях главная героиня Катя (Ника Здорик) будет продолжать поиски пропавшего мужа Лехи (Сергей Городничий) и пройдет через серьезные испытания. Известно, что Сергей Городничий тоже появится в сериале, но удастся ли Кате воссоединиться с возлюбленным, или он будет возникать только в ее снах и мечтах, держится в секрете.

Кадр из второго сезона сериала «Ландыши»
Кадр из второго сезона сериала «Ландыши»

По словам Ники Здорик, второй сезон получился эмоциональным и насыщенным, хотя дался ей сложнее, чем первый. «Зрители увидят, как герои раскрываются с новой стороны, в каждой серии будет много неожиданных поворотов и захватывающих событий. Мы старались, по-прежнему делали это честно и искренне. И очень ждем встречи с вами, дорогие зрители, на экранах. Запасайтесь платочками», — предупреждает актриса.

Помимо Здорик и Городничего, к своим ролям вернутся Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия ЛанскаяВладимир Тяптушкин и другие. 

Евгений Коряковский во втором сезоне сериала «Ландыши»
Евгений Коряковский во втором сезоне сериала «Ландыши»

Музыка в сериале по-прежнему будет играть большое значение, а мелодичные номера станут частью повествования. Специально для новых серий было написано 10 оригинальных саундтреков, а всего прозвучит около 40 песен в исполнении Жени Трофимова, NANSI & SIDOROV, NEMIGA и других артистов. 

Режиссером второго сезона стал клипмейкер Илья Шпота, для которого «Ландыши» — дебют в кино. Съемки велись одновременно двумя группами и проходили в самых разных и необычных локациях в Вологде, Казани и Москве. На главной сцене фестиваля «Таврида. АРТ» была снята самая массовая сцена в истории российских сериалов – с участием 33 тысяч зрителей.

Илья Шпота и Ника Здорик на съемках второго сезона сериала «Ландыши»
Илья Шпота и Ника Здорик на съемках второго сезона сериала «Ландыши»

Премьера второго сезона сериала «Ландыши» состоится в начале 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink.