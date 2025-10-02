«Запасайтесь платочками»: завершились съемки продолжения сериала «Ландыши»

После четырех месяцев активной работы завершились съемки второго сезона сериала «Ландыши», получившего название «Вторая весна».
По сюжету, в новых сериях главная героиня Катя (Ника Здорик) будет продолжать поиски пропавшего мужа Лехи (Сергей Городничий) и пройдет через серьезные испытания. Известно, что Сергей Городничий тоже появится в сериале, но удастся ли Кате воссоединиться с возлюбленным, или он будет возникать только в ее снах и мечтах, держится в секрете.
По словам Ники Здорик, второй сезон получился эмоциональным и насыщенным, хотя дался ей сложнее, чем первый. «Зрители увидят, как герои раскрываются с новой стороны, в каждой серии будет много неожиданных поворотов и захватывающих событий. Мы старались, по-прежнему делали это честно и искренне. И очень ждем встречи с вами, дорогие зрители, на экранах. Запасайтесь платочками», — предупреждает актриса.
Помимо Здорик и Городничего, к своим ролям вернутся Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Владимир Тяптушкин и другие.
Музыка в сериале по-прежнему будет играть большое значение, а мелодичные номера станут частью повествования. Специально для новых серий было написано 10 оригинальных саундтреков, а всего прозвучит около 40 песен в исполнении Жени Трофимова, NANSI & SIDOROV, NEMIGA и других артистов.
Режиссером второго сезона стал клипмейкер Илья Шпота, для которого «Ландыши» — дебют в кино. Съемки велись одновременно двумя группами и проходили в самых разных и необычных локациях в Вологде, Казани и Москве. На главной сцене фестиваля «Таврида. АРТ» была снята самая массовая сцена в истории российских сериалов – с участием 33 тысяч зрителей.
Премьера второго сезона сериала «Ландыши» состоится в начале 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink.