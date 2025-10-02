Ричмонд
Редкий выход: Дмитрий Певцов появился на публике с женой и приемной дочерью

Актер вместе с семьей посетил презентацию нового сезона ИРИ

Дмитрий Певцов побывал на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ). Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Художественный».

Алена Дроздова, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова на презентации ИРИ, фото: пресс-служба
Алена Дроздова, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова на презентации ИРИ, фото: пресс-служба

62-летний актер вышел в свет со своей женой Ольгой Дроздовой и приемной дочерью Аленой. Супруги познакомились с девушкой в 2013 году. Она была ученицей первого потока курса «Певчие дрозды», которым руководили Певцов и Дроздова.

Актеры полюбили Алену как родную дочь и взяли под свою опеку. Однако она всегда говорила, что не является сиротой, так как у нее есть биологические родители.

«У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка. А в семье Дмитрия Анатольевича и Ольги Борисовны ну как-то появилась! Я поступила к ним на курс в 2013 году, вот так мы и познакомились», — говорила актриса.

У Певцова и Дроздовой также есть 18-летний сын Елисей. Супруги вместе с 1994 года.

За год до знакомства с Аленой Певцов пережил трагедию. Из жизни ушел его сын Даниил, рожденный в отношениях с Ларисой Блажко.