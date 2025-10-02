Дмитрий Певцов побывал на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ). Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Художественный».
62-летний актер вышел в свет со своей женой Ольгой Дроздовой и приемной дочерью Аленой. Супруги познакомились с девушкой в 2013 году. Она была ученицей первого потока курса «Певчие дрозды», которым руководили Певцов и Дроздова.
Актеры полюбили Алену как родную дочь и взяли под свою опеку. Однако она всегда говорила, что не является сиротой, так как у нее есть биологические родители.
«У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка. А в семье Дмитрия Анатольевича и Ольги Борисовны ну как-то появилась! Я поступила к ним на курс в 2013 году, вот так мы и познакомились», — говорила актриса.
У Певцова и Дроздовой также есть 18-летний сын Елисей. Супруги вместе с 1994 года.
За год до знакомства с Аленой Певцов пережил трагедию. Из жизни ушел его сын Даниил, рожденный в отношениях с Ларисой Блажко.