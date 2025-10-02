«У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка. А в семье Дмитрия Анатольевича и Ольги Борисовны ну как-то появилась! Я поступила к ним на курс в 2013 году, вот так мы и познакомились», — говорила актриса.